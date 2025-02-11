Видео: в центре Волгограда Ford рассыпался от жесткого ДТП на перекрестке

Сегодня, 11 февраля, в Центральном районе Волгограда произошло жесткое столкновение автомобилей Mercedes и Ford. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пострадала пассажирка Ford. Женщину забрали в больницу.





По данным ведомства, иномарки столкнулись в 11:12 на пересечении пр. Ленина - ул. Краснознаменская. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, что Ford двигался по проспекту Ленина прямо в сторону Ворошиловского района, а Mercedes поворачивал с проспекта налево на ул. Краснознаменская. Удар был такой силы, что из под капота Ford все посыпалось на дорогу.

На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области