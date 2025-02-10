Расследования

«Судился с женой и партнерами»: под Волгоградом нашли застреленным фермера-миллионера

Расследования 10.02.2025 11:11
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10.02.2025 11:11


В Волгоградской области нашли мертвым фермера Алексея Парамонова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, тело 46-летнего мужчины было обнаружено 8 февраля в его автомобиле Toyota Land Cruiser Prado в лесополосе неподалеку от хутора Тишанка. Рядом с телом нашли охотничье ружье и записку на 14 листах. 

Алексей Парамонов был главой фермерского хозяйства «Моховой», которое работало в хуторе Моховский и занималось выращиванием зерновых и масличных культур. Хозяйство функционировало с 2006 года, а в 2013 году Алексей Парамонов стал его единоличным владельцем. 

Кроме того, ранее михайловский фермер был соучредителем ООО «ФОРС» и ООО «Страховское», которые также занимались выращиванием зерна. 

Алесей Парамонов считался состоятельным сельхозпроизводителем. Согласно данным системы СПАРК, в 2023 году чистая прибыль ООО «Моховой» составила 17,4 миллиона рублей, а чистые активы оценивались в 73,8 миллиона рублей. 

Однако, как рассказали ИА «Высота 102» его коллеги, проблемы в жизни мужчины начались после того, как в 2011 году он развелся со своей супругой, которая также являлась соучредителем в ООО «ФОРС» и «Страховское». 

Сохранить хорошие отношения у супругов не получилось. Как следует из картотеки Михайловского районного суда, трижды здесь рассматривались иски Алексея Парамонова к его экс-жене. Так, мужчина пытался через суд аннулировать прописку женщины в его доме, также требовал взыскания с нее миллиона рублей, которые он якобы ей одалживал. Кроме того, вместе со своей матерью Алексей Парамонов требовал от супруги такую же сумму за то, что его бывшая, желая отомстить ему за то, что он перестал давать ей деньги, сожгла семейную реликвию – фотографии из альбома.

Если в первых двух случаях суд иски фермера отклонил, то по третьему иску лишь частично удовлетворил требования истца и присудил 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за совершенный поступок. 

Между тем, после развода Алексей Парамонов вышел из соучредителей ООО «ФОРС» и ООО «Страховское», где владела долями и его бывшая супруга. Причем свою долю в последнем хозяйстве он истребовал через суд и оценил ее в 3,6 миллиона рублей. 

Но, как следует из данных открытых источников, фермер продолжил судебные тяжбы с компаниями, в которых ранее был соучредителем. В частности, он пытался обанкротить одну из них. А осенью прошлого года подал в арбитражный суд иск о взыскании с ООО «Страховское» крупной суммы – более 41 миллиона рублей, которые, как утверждал фермер, ООО «Моховой» передало эти средства в качестве займа. По данному иску решение арбитраж еще не вынес. 

Не исключено, что гибель фермера наступила вследствие описанных выше событий. Как стало известно ИА «Высота 102», Алексей Парамонов проходил, кроме прочего, в качестве фигуранта по уголовному делу. 

За пару дней до обнаружения мертвым глава фермерского хозяйства перестал отвечать на звонки близких и друзей. По данным источников информагентства, автомобиль нашел рядом с сельхозполями приятель погибшего, который пытался самостоятельно разыскать его с 7 февраля. 

Фото: сгенерировано ИИ 

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