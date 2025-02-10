Происшествия

Под Волгоградом в сгоревшем подвале ресторана обнаружен труп управляющего

Происшествия 10.02.2025 09:56
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10.02.2025 09:56


9 февраля в Краснослободске Волгоградской области произошёл пожар в ресторане CAPTAIN COOK на ул. Титова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, пламя вспыхнуло в подвальном помещении, где располагалась сауна. В результате произошедшего погиб управляющий заведением.

- Пламя вспыхнуло утром, примерно в 7:45. На место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали очаг. При этом во время работ было обнаружено тело 45-летнего мужчины, - пояснил журналистам собственный источник.

Отметим, по предварительной информации причиной произошедшего стало короткое замыкание.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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