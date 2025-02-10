Экономика

Росстат подсчитал среднюю зарплату волгоградцев за 11 месяцев

Экономика 10.02.2025 06:42
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10.02.2025 06:42


Росстат выдал новые данные о средней зарплате жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», за январь-ноябрь 2024 года она составила 57393 рубля. При этом в ноябре этот показатель составлял  59934 рубля, что меньше, чем было в октябре – 60113 рублей.
Среди регионов Южного федерального округа самая высокая средняя зарплата в ноябре 2024 года, как и ранее, фиксировалась в Краснодарском крае – 65556 рублей. В Ростовской области она составляла 60096 рублей, в Адыгее – 54140 рублей. Калмыкия по-прежнему отстает от всех регионов ЮФО – 47338 рублей.
Напомним, средняя зарплата жителей Волгоградской области начала расти в начале 2024 года и достигла самого пикового значения в июле – 59531 рубля. Однако затем зарплата  стала снижаться. Например, в сентябре она упала до 58304 рублей. Но в октябре снова наблюдался рост.
В Волгоградстате ранее комментировали эту неравномерную динамику. Так, в ведомстве поясняли, что зарплаты зависят от премий, отпускных и других выплат. В период летних отпусков  они традиционно увеличивались, а в конце лета и в начале осени – снижались. Самым «жирным» в плане размера зарплат считается декабрь, когда многие сотрудники получают премии.


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