Росстат подсчитал среднюю зарплату волгоградцев за 11 месяцев

Напомним, средняя зарплата жителей Волгоградской области начала расти в начале 2024 года и достигла самого пикового значения в июле – 59531 рубля. Однако затем зарплата стала снижаться. Например, в сентябре она упала до 58304 рублей. Но в октябре снова наблюдался рост.
В Волгоградстате ранее комментировали эту неравномерную динамику. Так, в ведомстве поясняли, что зарплаты зависят от премий, отпускных и других выплат. В период летних отпусков они традиционно увеличивались, а в конце лета и в начале осени – снижались. Самым «жирным» в плане размера зарплат считается декабрь, когда многие сотрудники получают премии.