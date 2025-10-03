Андрей Бочаров поручил организовать нормальные столовые в школах





Полноценные столовые с горячими блюдами, а не привозными булками в буфете должны быть в каждой школе Волгоградской области. Такую задачу сегодня, 3 октября, поставил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе выездного совещания с главой Волгограда Владимиром Марченко, которое прошло в гимназии №14 Краснооктябрьского района.

Начал свой визит в гимназию Андрей Бочаров с поздравления учителей с предстоящим профессилнальным праздником. Далее, совместно с главой Волгограда он осмотрел, как продвигается ремонт в образовательном учреждении. В здании 1964 года капремонт организован впервые – школу модернизируют по нацпроекту «Молодежь и дети».





На сегодня, по данным обладмина, в гимнази специалисты уже обновляют системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ведут внутренние отделочные работы, монтируют вентилируемый фасад здания. Параллельно обновляется и пришкольная территория.

– Мы планово, системно продолжаем работу по модернизации системы образования на территории Волгоградской области. И помимо строительства новых школ мы активно занимаемся модернизацией действующих, – подчеркнул губернатор в ходе совещания. – В настоящее время реализуем программу 2025-27 года, по которой запланировано обновление 98 объектов, из них уже 37 зданий приведены в порядок, там уже идет обучение.

До конца 2025 года, уточнил Андрей Бочаров, работы будут проведены еще в 24 школах Волгоградской области. Оставшиеся школы по программе будут приведены в порядок до конца 2027 года.

Затем глав Волгоградской области обозначил акценты, на кооторых должны заострить внимание специалисты при проведении модернизации школ. Особое внимание Бочаров уделил школьному питанию – ситуацию со столовыми в школах нужно исправлять, по его убеждению.

– Во многих школах старого образца вообще не предусмотрены помещения для школьного питания, где-то были организованы пункты в подвальных и полуподвальных помещениях. Сегодня это тоже является достаточно большой проблемой, которую необходимо решать. По итогам нашей встречи будут даны поручения, чтобы в школах, где есть такая возможность, при проведении капитального ремонта создать полноценные столовые для детей, а также актовые залы, если их нет, – сказал губернатор.





Напомним, что всего за несколько лет в Волгоградской области было построено 13 новых современных школ для 11,2 тыс. учеников. В ближайшей перспективе новая школа-тысячник будет построена в Волгограде в микрорайоне «Родниковая долина».

Особое внимание в Волгоградском регионе уделяется, по поручению Бочарова, обновлению материально-технической базы действующих образовательных учреждений. Для примера: в 2021-2025 годах отремонтирована 51 школ в регионе. В настоящее время работы продолжаются на 24 объектах.

С 2015 года проведены работы по замене оконных блоков в 997 образовательных организациях, замене кровли — на 703 объектах, по модернизации спортплощадок — в 48 школах. Также отремонтированы и оснащены 143 спортзала в сельских школах.

Помимо этого в Волгоградской области стартовала программа модернизацией детских садов; реализуется программа по капитальному ремонту колледжей и техникумов. Это масштабная работа будет продолжена.