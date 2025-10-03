Общество

Андрей Бочаров поручил организовать нормальные столовые в школах

Общество 03.10.2025 10:05
0
03.10.2025 10:05


Полноценные столовые с горячими блюдами, а не привозными булками в буфете должны быть в каждой школе Волгоградской области. Такую задачу сегодня, 3 октября, поставил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе выездного совещания с главой Волгограда Владимиром Марченко, которое прошло в гимназии №14 Краснооктябрьского района.

Начал свой визит в гимназию Андрей Бочаров с поздравления учителей с предстоящим профессилнальным праздником. Далее, совместно с главой Волгограда он осмотрел, как продвигается ремонт в образовательном учреждении. В здании 1964 года капремонт  организован впервые – школу модернизируют по нацпроекту «Молодежь и дети». 


На сегодня, по данным обладмина, в гимнази специалисты уже обновляют системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ведут внутренние отделочные работы, монтируют вентилируемый фасад здания. Параллельно обновляется и пришкольная территория. 

– Мы планово, системно продолжаем работу по модернизации системы образования на территории Волгоградской области. И помимо строительства новых школ мы активно занимаемся модернизацией действующих, – подчеркнул губернатор в ходе совещания. – В настоящее время реализуем программу 2025-27 года, по которой запланировано обновление 98 объектов, из них уже 37 зданий приведены в порядок, там уже идет обучение. 

До конца 2025 года, уточнил Андрей Бочаров, работы будут проведены еще в 24 школах Волгоградской области. Оставшиеся школы по программе будут приведены в порядок до конца 2027 года.

Затем глав Волгоградской области обозначил акценты, на кооторых должны заострить внимание специалисты при проведении модернизации школ. Особое внимание Бочаров уделил школьному питанию – ситуацию со столовыми в школах нужно исправлять, по его убеждению. 

– Во многих школах старого образца вообще не предусмотрены помещения для школьного питания, где-то были организованы пункты в подвальных и полуподвальных помещениях. Сегодня это тоже является достаточно большой проблемой, которую необходимо решать. По итогам нашей встречи будут даны поручения, чтобы в школах, где есть такая возможность, при проведении капитального ремонта создать полноценные столовые для детей, а также актовые залы, если их нет, – сказал губернатор. 


Напомним, что всего за несколько лет в Волгоградской области было построено 13 новых современных школ для 11,2 тыс. учеников. В ближайшей перспективе новая школа-тысячник будет построена в Волгограде в микрорайоне «Родниковая долина». 

Особое внимание в Волгоградском регионе уделяется, по поручению Бочарова, обновлению материально-технической базы действующих образовательных учреждений. Для примера: в 2021-2025 годах отремонтирована 51 школ в регионе. В настоящее время работы продолжаются на 24 объектах. 

С 2015 года проведены работы по замене оконных блоков в 997 образовательных организациях, замене кровли — на 703 объектах, по модернизации спортплощадок — в 48 школах. Также отремонтированы и оснащены 143 спортзала в сельских школах.

Помимо этого в Волгоградской области стартовала программа модернизацией детских садов; реализуется программа по капитальному ремонту колледжей и техникумов. Это масштабная работа будет продолжена.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.10.2025 14:09
Общество 03.10.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 12:39
Общество 03.10.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 12:13
Общество 03.10.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 12:06
Общество 03.10.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 11:14
Общество 03.10.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:43
Общество 03.10.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:30
Общество 03.10.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:22
Общество 03.10.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:00
Общество 03.10.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 09:30
Общество 03.10.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 08:36
Общество 03.10.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 08:31
Общество 03.10.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 08:01
Общество 03.10.2025 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 07:48
Общество 03.10.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 05:43
Общество 03.10.2025 05:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
В Волгограде крупный пожар на Спартановке подобрался к гаражным кооперативамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Под Волгоградом мститель поджег на ферме поле с сеномСмотреть фотографии
14:09
Глава Облпромторга и ТЭК о ситуации на АЗС Волгограда: «Дефицита не наблюдается»Смотреть фотографии
13:34
Суд Волгограда жестко покарал группу молодчиков, избивших пассажиров автобусаСмотреть фотографии
12:41
Волгоградцы пожаловались на чиновников офицерам центрального аппарата СКСмотреть фотографии
12:39
«Вопрос нескольких сотен метров»: волгоградцы просят продлить троллейбус №15а вглубь ЖилгородкаСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом лейтенанты полиции спасли от огня частный домСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде изменили движение маршрутов трамваев №5 и 10Смотреть фотографии
12:06
Под Волгоградом прокуратура помогла главе поселения стать ближе к местным жителямСмотреть фотографии
12:04
Бочаров созвал на встречу глав финансово-экономического блокаСмотреть фотографии
11:16
Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в ВолгеСмотреть фотографии
11:14
Новая вспышка на Солнце угрожает мучительными мигренями волгоградцамСмотреть фотографии
11:07
Рскошной жизни дочери Цапка может прийти конец после ДТП под ТаганрогомСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде депутаты присмотривают новых руководителей в обладминСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде прощаются с педагогом и наставником Ниной ОбликовойСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде провинившиеся байкеры передумали закрывать мотосезонСмотреть фотографии
10:16
T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»Смотреть фотографии
10:05
Андрей Бочаров поручил организовать нормальные столовые в школахСмотреть фотографии
10:00
Водитель «Лады» вылетел в кювет на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:30
«От вас зависят судьбы будущих поколений»: Андрей Бочаров поздравил педагогов с Днём учителяСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде из-за ДТП ограничено движение трамваев №2Смотреть фотографии
08:31
Волгоградские дети получат на Новый год подарки полегче и потяжелееСмотреть фотографии
08:01
Московский суд встал на защиту посетителей волгоградского фитнес-клуба DDXСмотреть фотографии
07:48
Эксперт рассказал об опасности приема аспирина при похмельеСмотреть фотографии
07:23
Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
06:45
Под Волгоградом за 20 млн рублей ликвидируют легально-нелегальную свалкуСмотреть фотографии
06:31
В России зарплаты учителей предложили привязать к МРОТСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде за 60 млн рублей подлатают разбитую фурами Вторую продольнуюСмотреть фотографии
05:43
Волгоградцы смогут забрать пенсионные накопления в 2026 годуСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области тепло задержится до конца неделиСмотреть фотографии
 