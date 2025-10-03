Телеком

T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»

Телеком 03.10.2025 10:16 Реклама
0
03.10.2025 10:16 Реклама


Оператор первым среди мобильных операторов предоставил услуги связи в рекреационной зоне «Ерик Верблюд». Голосовые звонки и высокоскоростной мобильный интернет теперь доступны абонентам компании на всей территории популярной локации природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».
T2 регулярно расширяет покрытие сети и повышает качество услуг для клиентов в Волгоградской области. Компания первой среди операторов обеспечила качественную связь и быстрый мобильный интернет на территории рекреационной зоны «Ерик Верблюд», сделав пребывание туристов и местных жителей еще более комфортным и безопасным.
Популярная локация для круглогодичного отдыха располагается в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Рекреационная зона позволяет сохранить местную экосистему и при этом развить туристическую привлекательность. Отдыхающие могут арендовать здесь беседку для отдыха, покататься на сапах, насладиться рыбалкой или прогулкой, а также провести время на природе в комфортных условиях.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:
– Для нас важно, чтобы качественный уровень связи был доступен не только в городах, но и в местах активного отдыха, куда жители и туристы приезжают за новыми впечатлениями. Доступ к связи в рекреационной зоне «Ерик Верблюд» – это не просто расширение покрытия, а вклад в развитие внутреннего туризма и создание комфортной цифровой среды в регионе. Мы уверены, что подключение к высокоскоростному мобильному интернету сделает отдых здесь еще более привлекательным, а также станет основой для дальнейшего развития инфраструктуры и сервисов в этой уникальной природной локации.
Источник фото: Shutterstock, автор – Dragon_Fly.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjefXJ7Q

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
02.10.2025 14:11 Реклама
Телеком 02.10.2025 14:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.10.2025 10:18 Реклама
Телеком 02.10.2025 10:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.10.2025 11:24 Реклама
Телеком 01.10.2025 11:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.09.2025 16:32 Реклама
Телеком 30.09.2025 16:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.09.2025 12:46 Реклама
Телеком 30.09.2025 12:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2025 17:22 Реклама
Телеком 29.09.2025 17:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2025 15:26 Реклама
Телеком 29.09.2025 15:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.09.2025 15:56 Реклама
Телеком 26.09.2025 15:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.09.2025 10:03 Реклама
Телеком 24.09.2025 10:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.09.2025 10:21
Телеком 23.09.2025 10:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.09.2025 13:26 Реклама
Телеком 22.09.2025 13:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.09.2025 09:45 Реклама
Телеком 22.09.2025 09:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.09.2025 14:00 Реклама
Телеком 18.09.2025 14:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.09.2025 16:29 Реклама
Телеком 17.09.2025 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.09.2025 12:30
Телеком 17.09.2025 12:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:23
«У семи нянек…»: в Волгограде зловонное болото на ул. Ткачёва продолжает поглощать двор МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
21:01
Десять СНТ на острове Сарпинском обвинили в «краже» воды из ВолгиСмотреть фотографии
20:30
«Слишком далеки от народа»: волгоградцы раскритиковали идею депутатов ГД о переносе уроков в школеСмотреть фотографии
19:53
РПН изучает воздух из-за крупного пожара на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
Фермер подарил ЦПКиО 300-килограмммовую тыкву-рекордсменкуСмотреть фотографии
18:56
Таксовавшего в центре Волгограда мигранта оставили без колесСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Главный тренер ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград» Владимир Карабутов: «Наша цель – чемпионство»Смотреть фотографии
18:16
Бюст легендарного разведчика Рихарда Зорге открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:51
Площадь пожара на севере Волгограда достигла 5 гектаровСмотреть фотографии
17:25
Под Волгоградом зерновоз на трассе разворотил две легковушки: водители скончалисьСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области обновили 21 километр дороги «Жирновск – Вешенская»Смотреть фотографии
16:43
ФСБ задержала москвича за аферу с миллионами ОблкомэкономразвитияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:10
В Волгограде и области за сентябрь пропали 44 человекаСмотреть фотографии
15:55
«Надеюсь на полный стадион в Волгограде»: Карпин назвал состав сборной России на матч с Ираном Смотреть фотографии
15:36
В Волгограде пройдёт фестиваль фаер-шоу «Огни осени»Смотреть фотографии
15:20
Выглядит – жутко: фотограф показал, как горит пойма на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:05
Осенняя интерференция может ослабить ТВ-сигнал в Волгограде и областиСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде крупный пожар на Спартановке подобрался к гаражным кооперативамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Под Волгоградом мститель поджег на ферме поле с сеномСмотреть фотографии
14:09
Глава Облпромторга и ТЭК о ситуации на АЗС Волгограда: «Дефицита не наблюдается»Смотреть фотографии
13:34
Суд Волгограда жестко покарал группу молодчиков, избивших пассажиров автобусаСмотреть фотографии
12:41
Волгоградцы пожаловались на чиновников офицерам центрального аппарата СКСмотреть фотографии
12:39
«Вопрос нескольких сотен метров»: волгоградцы просят продлить троллейбус №15а вглубь ЖилгородкаСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом лейтенанты полиции спасли от огня частный домСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде изменили движение маршрутов трамваев №5 и 10Смотреть фотографии
12:06
Под Волгоградом прокуратура помогла главе поселения стать ближе к местным жителямСмотреть фотографии
12:04
Бочаров созвал на встречу глав финансово-экономического блокаСмотреть фотографии
11:16
Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в ВолгеСмотреть фотографии
11:14
Новая вспышка на Солнце угрожает мучительными мигренями волгоградцамСмотреть фотографии
11:07
Рскошной жизни дочери Цапка может прийти конец после ДТП под ТаганрогомСмотреть фотографии
 