ЦБ РФ предложили изъять в бюджет сотни млн рублей умерших россиян





Финансовые средства умерших россиян предложили передать в федеральный бюджета. По информации «Парламентской газеты», соответствующая инициатива направлена в ЦБ РФ представителем петербургского законодательного собрания. По оценке парламентариев, бюджет может пополниться несколькими сотнями миллионов рублей.

На текущий момент средства погибших граждан, не имеющих наследников, зависают в банках. Депутаты предлагают изъять их у коммерсантов и пустить их на пользу государства. В России законодательство уже сейчас позволяет признавать выморочным имуществом дома, квартиры и машины, однако вопрос с финансовыми средствами окончательно так и не был зарегулирован нормативно-правовой базой.

Отметим, в комитете по финансовому рынку Госдумы идею петербургских коллег поддержали, признавшись, что данный пробел в законодательстве ранее в поле зрения экспертов не попадал.