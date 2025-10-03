Новая вспышка на Солнце угрожает мучительными мигренями волгоградцам





На Солнце произошла новая сильная вспышка с крупным выбросом плазмы. Об этом 3 октября сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В ближайшее воскресенье ученые ожидают сильные магнитные бури, которые могут привести к головным болям метеозависимым волгоградцам.

– Это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября – начала октября, – отмечают ученые.

Вспышка произошла в активном центре № 4232, который находится точно на линии Солнце-Земля, что исключает возможность обхода Земли плазменным облаком. Уточняется, что на данный момент доступна только информация из телескопов, что затрудняет точное измерение скорости выброса. Однако, по предварительным данным, плазма не наберет достаточной скорости для отрыва от Солнца.

После проведения следующих исследований будет понятно, сможет ли достичь облако плазмы Земли в течение 2,5 суток - 5 октября.