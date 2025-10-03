Водитель «Лады» вылетел в кювет на трассе под Волгоградом





2 октября в Алексеевском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Ночью водитель легкового автомобиля вылетел в кювет.

- В 22:40 на 3-м км подъезда к автодороге «Самойловка-Шумилинская» водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате опрокидывания передняя часть автомобиля получила серьёзные повреждения. По информации правоохранителей, от полученных травм находящийся за рулём мужчина скончался до прибытия скорой.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области