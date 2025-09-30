Экономика

Волгоградскому Котово выделили 34,6 млн для хранилищ чистой воды

Экономика 30.09.2025 06:37
0
30.09.2025 06:37


Котово Волгоградской области получит 34,6 миллиона рублей в качестве трансферта на финансирование строительства нового водовода. Соответствующее постановление подписал глава Волгоградской области. 

Деньги выделены из резервного фонда и предназначены для строительства двух резервуаров чистой воды в хуторе Филин Даниловского района. Средства должны быть освоены до конца года. В случае, если они не будут потрачены на обозначенные цели, их придется вернуть в бюджет.

Напомним, к замене проблемного водовода в Котовском районе приступили в 2023 году. В настоящий момент отремонтировано 11 километров сетей. Планируется реконструировать еще 7,6 км. Общая протяженность водовода составляет около 36 километров. 


Лента новостей

08:37
Суд наложил арест на 4 гостиницы в Волгограде по делу экс-главы Совета судей РФСмотреть фотографии
08:23
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом оранжевый уровень опасности из-за ночных морозовСмотреть фотографии
07:42
В Новоаннинском на ремонт закроют мост, соединяющий райцентр с поселениямиСмотреть фотографии
07:14
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбили 7 БПЛАСмотреть фотографии
07:09
Ученые рассказали десять удивительных фактов о работе сердцаСмотреть фотографии
06:52
Под Волгоградом из-за атаки БПЛА без света остались три населённых пунктаСмотреть фотографии
06:37
Волгоградскому Котово выделили 34,6 млн для хранилищ чистой водыСмотреть фотографии
06:05
В Волгограде отменён действующий всю ночь запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:01
В Волгоградской области страховые пенсии вырастут на 7,6%Смотреть фотографии
05:44
В Волгограде из-за атаки БПЛА шесть часов остановлена работа аэропортаСмотреть фотографии
23:26
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:34
«Там железное месиво»: волгоградцы сняли на видео разбитые в хлам машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
РИА Рейтинг: рыночная ипотека доступна для 16% волгоградцевСмотреть фотографии
20:49
Ветераны предложили присвоить Урюпинску звание «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
20:36
Волгоградские легкоатлеты взяли шесть медалей на первенстве ЮФО по кроссуСмотреть фотографии
20:01
Путин утвердил выход России из Европейской конвенции против пытокСмотреть фотографии
18:59
«А пацанам куда? В подворотню?»: в Михайловке воспитавшему героев СВО тренеру по боксу отказали в зале для тренировокСмотреть фотографии
18:19
На матч футбольных сборных Ирана и России в Волгограде продали все билетыСмотреть фотографии
17:41
Появившееся в Сети постановление губернатора Бочарова назвали фейкомСмотреть фотографии
17:22
Хакеры нацелились на школьников и студентов: топ-3 угрозСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде восстановили подачу ресурса жителями ЗаканальяСмотреть фотографии
16:54
Где была опека? Под Саратовом ищут труп убитого опекунами ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
16:24
В Урюпинске простятся с погибшим в ДНР 44-летним Андреем ЛашенкоСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде главбух обворовала родную фирму на 7 миллионовСмотреть фотографии
15:26
Жители Волгограда все чаще выбирают звонки через сеть Wi-Fi из-за четкого звука – БилайнСмотреть фотографии
15:07
Владимир Путин подписал указ об осеннем призывеСмотреть фотографии
14:46
Волгоградцам за второго ребенка выплатят до 974 тысячСмотреть фотографии
14:26
Мэр Волгограда лишился замаСмотреть фотографии
13:57
В России планируют повысить МРОТ до 27 093 рублейСмотреть фотографии
13:39
86-летний волжанин забил кухонной доской жену и вонзил ей нож в сердцеСмотреть фотографии
 