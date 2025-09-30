Волгоградскому Котово выделили 34,6 млн для хранилищ чистой воды





Котово Волгоградской области получит 34,6 миллиона рублей в качестве трансферта на финансирование строительства нового водовода. Соответствующее постановление подписал глава Волгоградской области.

Деньги выделены из резервного фонда и предназначены для строительства двух резервуаров чистой воды в хуторе Филин Даниловского района. Средства должны быть освоены до конца года. В случае, если они не будут потрачены на обозначенные цели, их придется вернуть в бюджет.

Напомним, к замене проблемного водовода в Котовском районе приступили в 2023 году. В настоящий момент отремонтировано 11 километров сетей. Планируется реконструировать еще 7,6 км. Общая протяженность водовода составляет около 36 километров.



