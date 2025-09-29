РИА Рейтинг: рыночная ипотека доступна для 16% волгоградцев





Волгоградская область заняла 41-е место в рейтинге регионов по доступности ипотеки. Как следует из данных РИА Рейтинга, 16% семей, проживающих в регионе, могли оформить ипотеку по рыночным ставкам за период с конца 2024 по начало 2025 годов. Средний размер ипотечного взноса составил бы при этом 65,6 тысячи рублей.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Чукотка. В частности, в Ямало-Ненецком округе ипотека доступна для 47,1% проживающих здесь семей, а средний размер ипотечного взноса составил 104,7 тысячи рублей. Аутсайдером рейтинга стал Севастополь. В этом регионе лишь 3,3% семей могут позволить себе рыночную ипотеку. А размер взноса здесь один из самых высоких в стране – 132,1 тысячи рублей. Это даже больше, чем в северных регионах России.

Эксперты отмечают, что вторая половина 2024 года и начало 2025 года стали для рынка ипотеки сложным периодом после нескольких лет рекордного роста. За 12 месяцев (с 1 августа 2024 по 1 августа 2025 года) было выдано 854 тысячи ипотечных кредитов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Общий объем выдачи ипотеки в денежном выражении также значительно сократился — с 7,3 триллиона рублей за предыдущий период до 3,5 триллионов рублей за отчетный период. Таким образом, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России во второй половине 2024 года, отмена большинства льготных программ с середины 2024 года, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к заметному снижению объемов выдачи ипотеки, делают вывод эксперты.