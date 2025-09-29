Экономика

РИА Рейтинг: рыночная ипотека доступна для 16% волгоградцев

Экономика 29.09.2025 21:25
0
29.09.2025 21:25


Волгоградская область заняла 41-е место в рейтинге регионов по доступности ипотеки. Как следует из данных РИА Рейтинга, 16% семей, проживающих в регионе, могли оформить ипотеку по рыночным ставкам за период с конца 2024 по начало 2025 годов. Средний размер ипотечного взноса составил бы  при этом 65,6 тысячи рублей. 

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Чукотка. В частности, в Ямало-Ненецком округе ипотека доступна для 47,1% проживающих здесь семей, а средний размер ипотечного взноса составил 104,7 тысячи рублей. Аутсайдером рейтинга стал Севастополь. В этом регионе лишь 3,3% семей могут позволить себе рыночную ипотеку. А размер взноса здесь один из самых высоких в стране – 132,1 тысячи рублей. Это даже больше, чем в северных регионах России. 

Эксперты отмечают, что вторая половина 2024 года и начало 2025 года стали для рынка ипотеки сложным периодом после нескольких лет рекордного роста. За 12 месяцев (с 1 августа 2024 по 1 августа 2025 года) было выдано 854 тысячи ипотечных кредитов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Общий объем выдачи ипотеки в денежном выражении также значительно сократился — с 7,3 триллиона рублей за предыдущий период до 3,5 триллионов рублей за отчетный период. Таким образом, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России во второй половине 2024 года, отмена большинства льготных программ с середины 2024 года, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к заметному снижению объемов выдачи ипотеки, делают вывод эксперты.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.09.2025 16:21
Экономика 29.09.2025 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2025 07:39
Экономика 29.09.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.09.2025 21:31
Экономика 28.09.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.09.2025 06:31
Экономика 28.09.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2025 19:45
Экономика 27.09.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2025 12:19
Экономика 26.09.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2025 09:24
Экономика 25.09.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2025 06:25
Экономика 25.09.2025 06:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2025 21:05
Экономика 24.09.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2025 09:47
Экономика 24.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2025 05:58
Экономика 23.09.2025 05:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.09.2025 15:22
Экономика 19.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.09.2025 06:27
Экономика 18.09.2025 06:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.09.2025 06:06
Экономика 17.09.2025 06:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.09.2025 16:34
Экономика 16.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:26
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:34
«Там железное месиво»: волгоградцы сняли на видео разбите в хлам машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
РИА Рейтинг: рыночная ипотека доступна для 16% волгоградцевСмотреть фотографии
20:49
Ветераны предложили присвоить Урюпинску звание «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
20:36
Волгоградские легкоатлеты взяли шесть медалей на первенстве ЮФО по кроссуСмотреть фотографии
20:01
Путин утвердил выход России из Европейской конвенции против пытокСмотреть фотографии
18:59
«А пацанам куда? В подворотню?»: в Михайловке воспитавшему героев СВО тренеру по боксу отказали в зале для тренировокСмотреть фотографии
18:19
На матч футбольных сборных Ирана и России в Волгограде продали все билетыСмотреть фотографии
17:41
Появившееся в Сети постановление губернатора Бочарова назвали фейкомСмотреть фотографии
17:22
Хакеры нацелились на школьников и студентов: топ-3 угрозСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде восстановили подачу ресурса жителями ЗаканальяСмотреть фотографии
16:54
Где была опека? Под Саратовом ищут труп убитого опекунами ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
16:24
В Урюпинске простятся с погибшим в ДНР 44-летним Андреем ЛашенкоСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде главбух обворовала родную фирму на 7 миллионовСмотреть фотографии
15:26
Жители Волгограда все чаще выбирают звонки через сеть Wi-Fi из-за четкого звука – БилайнСмотреть фотографии
15:07
Владимир Путин подписал указ об осеннем призывеСмотреть фотографии
14:46
Волгоградцам за второго ребенка выплатят до 974 тысячСмотреть фотографии
14:26
Мэр Волгограда лишился замаСмотреть фотографии
13:57
В России планируют повысить МРОТ до 27 093 рублейСмотреть фотографии
13:39
86-летний волжанин забил кухонной доской жену и вонзил ей нож в сердцеСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде ограничено движение трамваев №2 из-за ДТПСмотреть фотографии
13:22
Зловонное болото вторую неделю поглощает центральные дворы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Скончалась зампредседателя Дзержинского райсуда Волгограда Юлия СтрепетоваСмотреть фотографии
12:54
Все сделал энергетик? В Волгограде руководство МБУ отмыло сотни тысяч на исправном фонтанеСмотреть фотографии
12:24
Волгоградских заводчан начали вакцинировать от гриппаСмотреть фотографии
12:20
В Заканалье организован подвоз воды на время масштабного ремонтаСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде камеры засняли выходку байкеров, перекрывших движениеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
Полиция возбудила дело после фаер-шоу на парковке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:59
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Волгограде демонтировали «выросший» под окнами людей павильон ритуальщиковСмотреть фотографии
 