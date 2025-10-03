3 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился с тёплыми пожеланиями к педагогам. Глава региона поздравил работников образовательных учреждений с Днём учителя, отметив их исключительную роль в формировании личности и судеб каждого из учеников.

- Я поздравляю всех учителей с наступающим праздником - с Днём учителя. Без вас, без труда учителей невозможно реализовать свой потенциал ни одному человеку, поэтому вам огромное спасибо. Здоровья, терпения, выдержки, долгих лет жизни. Большое спасибо нашим учителям за труд, который невозможно оценить, — подчеркнул руководитель.

Фото: администрация Волгоградской области