Общество

«От вас зависят судьбы будущих поколений»: Андрей Бочаров поздравил педагогов с Днём учителя

Общество 03.10.2025 09:30
0
03.10.2025 09:30


3 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился с тёплыми пожеланиями к педагогам. Глава региона поздравил работников образовательных учреждений с Днём учителя, отметив их исключительную роль в формировании личности и судеб каждого из учеников.

- Я поздравляю всех учителей с наступающим праздником - с Днём учителя. Без вас, без труда учителей невозможно реализовать свой потенциал ни одному человеку, поэтому вам огромное спасибо. Здоровья, терпения, выдержки, долгих лет жизни. Большое спасибо нашим учителям за труд, который невозможно оценить, — подчеркнул руководитель.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.10.2025 10:22
Общество 03.10.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:05
Общество 03.10.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:00
Общество 03.10.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 08:36
Общество 03.10.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 08:31
Общество 03.10.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 08:01
Общество 03.10.2025 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 07:48
Общество 03.10.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 05:43
Общество 03.10.2025 05:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 21:30
Общество 02.10.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 19:30
Общество 02.10.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 18:10
Общество 02.10.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 16:40
Общество 02.10.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 16:34
Общество 02.10.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 15:03
Общество 02.10.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 14:08
Общество 02.10.2025 14:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:22
В Волгограде провинившиеся байкеры передумали закрывать мотосезонСмотреть фотографии
10:16
T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»Смотреть фотографии
10:05
Андрей Бочаров поручил организовать нормальные столовые в школахСмотреть фотографии
10:00
Водитель «Лады» вылетел в кювет на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:30
«От вас зависят судьбы будущих поколений»: Андрей Бочаров поздравил педагогов с Днём учителяСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде из-за ДТП ограничено движение трамваев №2Смотреть фотографии
08:31
В Волгоградской области закупятся новогодними сладостями на 55 млн рублейСмотреть фотографии
08:01
Московский суд встал на защиту посетителей волгоградского фитнес-клуба DDXСмотреть фотографии
07:48
Эксперт рассказал об опасности приема аспирина при похмельеСмотреть фотографии
07:23
Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
06:45
Под Волгоградом за 20 млн рублей ликвидируют легально-нелегальную свалкуСмотреть фотографии
06:31
В России зарплаты учителей предложили привязать к МРОТСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде за 60 млн рублей подлатают разбитую фурами Вторую продольнуюСмотреть фотографии
05:43
Волгоградцы смогут забрать пенсионные накопления в 2026 годуСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области тепло задержится до конца неделиСмотреть фотографии
20:50
В Суровикино сотрудницу соцзащиты осудят за мошенничество и подлогСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде топ-менеджера Гаврюченкова обвинили в невыплате кредитов и истязанииСмотреть фотографии
19:30
Погиб бывший футболист «Ротора» Максим БондаренкоСмотреть фотографии
19:06
Путин призвал европейских политиков уняться и спать спокойноСмотреть фотографии
18:44
Опубликовано видео задержания участников массовой драки в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Грибной чемпионат Волгоградской области может пройти в заочном форматеСмотреть фотографии
17:20
Мессенджер Max скачали более 40 млн пользователейСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде фура насмерть задавила пешехода на ул. ЧереповецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Под Волгоградом задержали браконьеров с расчлененным лосемСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Бюст святителю Луке Крымскому открыли в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
16:40
В Волжском осудили 54-летнюю женщину, зарезавшую знакомую из-за флиртаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
Новым руководителем УМВД Волжского назначен Александр ЧисловСмотреть фотографии
15:54
Глава Облкомветеринарии Галина Аликова ушла с постаСмотреть фотографии
15:30
Чиновник-универсал Кривов покинул пост главы Облпроторга и ТЭК спустя 5 месяцевСмотреть фотографии
15:06
Песков анонсировал важное заявление Путина 2 октябряСмотреть фотографии
 