В Волгограде прощаются с педагогом и наставником Ниной Обликовой

Сегодня, 3 октября, в Волгограде прощаются с председателем Общероссийского профсоюза образования Краснооктябрьского района Ниной Обликовой. Педагог скоропостижно скончалась 28 сентября на 69-м году жизни.

- Нина Михайловна посвятила более полувека своей жизни служению образованию и профсоюзному движению. Её принципиальность, ответственность, внимание к каждому обращению и готовность прийти на помощь оставили неизгладимый след в сердцах коллег и членов профсоюза. Нина Михайловна, Ваш труд, преданность делу и человеческая доброта навсегда останутся в нашей памяти, - говорится в сообщении профсоюза.





Свою трудовую деятельность педагог начала еще в 1974 году в качестве старшей пионервожатой в средней школе № 40 города Волгограда. После окончания физического факультета Волгоградского государственного педагогического института им. А. С. Серафимовича в 1979 году она продолжила работать учителем физики в общеобразовательных школах № 1, № 16 и № 76 города Волгограда. В 2005 году она была избрана председателем территориальной профсоюзной организации Краснооктябрьского района.

За свою преданность делу Нина Обликова множество раз отмечалась почетными грамотами и наградами, в том числе грамотой Министерства образования РФ.

