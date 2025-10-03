Общество

В Волгограде прощаются с педагогом и наставником Ниной Обликовой

Сегодня, 3 октября, в Волгограде прощаются с председателем Общероссийского профсоюза образования Краснооктябрьского района Ниной Обликовой. Педагог скоропостижно скончалась 28 сентября на 69-м году жизни. 

- Нина Михайловна посвятила более полувека своей жизни служению образованию и профсоюзному движению. Её принципиальность, ответственность, внимание к каждому обращению и готовность прийти на помощь оставили неизгладимый след в сердцах коллег и членов профсоюза. Нина Михайловна, Ваш труд, преданность делу и человеческая доброта навсегда останутся в нашей памяти, - говорится в сообщении профсоюза. 


Свою трудовую деятельность педагог начала еще в 1974 году в качестве старшей пионервожатой в средней школе № 40 города Волгограда. После окончания физического факультета Волгоградского государственного педагогического института им. А. С. Серафимовича в 1979 году она продолжила работать учителем физики в общеобразовательных школах № 1, № 16 и № 76 города Волгограда. В 2005 году она была избрана председателем территориальной профсоюзной организации Краснооктябрьского района. 

За свою преданность делу Нина Обликова множество раз отмечалась почетными грамотами и наградами, в том числе грамотой Министерства образования РФ. 

Фото: Профсоюз образования Волгоградской области / vk.com

