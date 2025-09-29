Экономика

В России предложили упростить налогообложение для акционеров

Розничные инвесторы в России смогли заместить зарубежных институциональных инвесторов, но потребовали от эмитентов расширения IR-службы и перехода на более простой язык. Об этом в ходе форума розничных инвесторов сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, предложивший также для стимулирования спроса на рынке налоговые послабления для участников размещения акций.

Что поменяло отношение эмитента к розничному инвестору? Первое – это финансовая мощность, возможность заместить ушедших институционалов с зарубежных недружественных рынков своим розничным капиталом. Второе – это с каждым годом все увеличивающаяся аналитическая компетенция, финансовая грамотность. В нашей книге заявок в SPO розничные инвесторы котировали цену входа в наше размещение даже чуть жестче, чем институционалы. Внимание к коммуникациям менеджмента, к IR-коммуникациям со стороны инвесторов очень высокое, поэтому коммуникации трансформируются – становятся проще, народнее и виральнее, – сказал Дмитрий Пьянов.

Участие в размещениях, которые являются одним из ключевых катализаторов повышения ликвидности фондового рынка, по мнению представителей банка, необходимо упростить. Речь, в частности, идет о налогообложении участников SPO.

Любое SPO происходит с дисконтом к рынку. Это закон. Существующее налоговое и финансовое регулирование предусматривает, что физическое лицо, которое приобретает на SPO акцию ниже рынка, получает материальную выгоду, и она должна облагаться налогом – либо по ставке 13%, либо по ставке 15%. Для институциональных инвесторов такого налога нет. На мой взгляд, для повышения привлекательности участия в размещениях такую норму необходимо пересмотреть, – отметил Пьянов.

Еще одно предложение касается изменения требования о фондировании денежными средствами всего объема собранной книги заявок.

