Доход по вкладам падает: куда инвестировать в 2025 году

Экономика 30.09.2025 09:00
Наступившая осень подтвердила тренд на снижение ставок в экономике: ключевая ставка ЦБ упала до 17%, а еще в июне она находилась на уровне 21%. Вместе с этим доходность банковских вкладов закономерно снижается, и происходит это быстрее, чем снижение ключевой ставки: банкам невыгодны «дорогие» депозиты. Как отмечают финансовые эксперты, по этой причине частные инвесторы наращивают вложения в акции и облигации.

– Ключевая ставка в России с июня опустилась на 4 процентных пункта – с 21% до 17%. До конца года она может снизиться до 14-15%. А ставки по депозитам будут падать еще быстрее, поскольку банки предвосхищают эту ситуацию, – поясняет директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов. – Инвесторы ищут возможность сохранить высокий доход. Заканчивается срок вкладов, открытых около года назад – теперь ставки существенно ниже. Поэтому вкладчики снова присматриваются к фондовому рынку. Ставки по многим выпускам ОФЗ достигают двузначных цифр, существенно опережая инфляцию.

В текущей ситуации у облигаций с фиксированным купоном высокий потенциал роста стоимости. В итоге заработать можно не только на выплате регулярных купонов, но и на приросте стоимости бумаг. Эксперты особенно рекомендуют присмотреться к долгосрочным ОФЗ и корпоративным облигациям, поскольку «длинные» бумаги наиболее чувствительны к снижению ключевой ставки.

При этом инвесторы, которые не уверены в выборе конкретных облигаций или не могут уделить этому достаточно времени и внимания, все чаще выбирают паевые фонды.

– Такие ПИФы управляются профессионалами, которые отбирают наиболее перспективные ценные бумаги. У фонда могут быть предусмотрены регулярные выплаты, что очень подходит для рантье. Более того, внутри каждого квартала купоны могут реинвестироваться в денежный рынок – это еще больше повышает потенциальную доходность, – поясняет Сергей Данилов.

Защита от девальвации рубля

Аналитики ожидают ослабление рубля до уровней 90-95 рублей за доллар к концу этого года. В следующем году российская валюта может подешеветь еще сильнее. Однако сегодня есть финансовые инструменты, которые позволяют обезопасить себя от девальвации. Из консервативных решений – это валютные и замещающие облигации российских компаний. Помимо защиты от ослабления рубля они позволяют получать дополнительный процентный доход.

– Все валютные облигации, которые сегодня доступны инвесторам, выпущены в рамках российской инфраструктуры, это исключает риски неплатежей из-за санкций. А выпускают такие бумаги обычно крупные и надежные компании. Кроме того, выплаты инвесторам производятся в рублях по курсу ЦБ, – комментирует Данилов.

Анализ рынка показывает, что сегодня инвестор может вложиться в диверсифицированный портфель валютных облигаций нажатием одной кнопки в приложении. Такую возможность предоставляют биржевые паевые фонды. В состав фонда могут быть включены облигации в китайских юанях и другие валютные бонды. Кроме защиты от девальвации такие инструменты, как и ПИФы на рублевые облигации, позволяют получать ежеквартальные выплаты.

Рост на перспективу

Эксперты отмечают, что в условиях снижения ключевой ставки рублевые облигации позволяют зафиксировать высокую доходность, а на фоне ослабления рубля – часть средств имеет смысл разместить в валютных бондах. Однако это не значит, что нужно полностью игнорировать рынок акций. Тем более что акции на длительном горизонте считаются лучшей защитой от инфляции.

– Ключевая ставка снижается, рубль слабеет – это важные факторы для роста фондового рынка, индекс Мосбиржи уже к концу этого года может достигнуть 3 300 пунктов. Если же произойдут улучшения в геополитике, многие бумаги могут показать доходность в десятки процентов, – говорит эксперт.

Тем не менее акции – это инструмент с повышенным риском. Инвестору нужно действовать избирательно, а в идеале – советоваться с профессионалами и следовать их рекомендациям. Их можно получить лично у опытного финансового советника, а также в брокерских приложениях крупных компаний.

Следовать за профи

Для грамотных инвестиций, снижающих риски и увеличивающих потенциальный доход, также подходят стратегии автоследования. Это технологичный сервис, который позволяет любому инвестору в автоматическом режиме повторять действия лучших трейдеров. Достаточно открыть брокерский счет и выбрать подходящую стратегию – операции по покупке и продаже ценных бумаг будут повторяться за профессионалом.

– Сегодня доступны стратегии автоследования на самые разные активы, перед выбором подходящего варианта важно определиться со своим риск-профилем, определить цели. При этом в инвестиционной сфере все активнее используется искусственный интеллект. ИИ помогает в генерации новых инвестиционных идей, использующихся при разработке различных финансовых решений, – замечает Сергей Данилов.

По мнению экспертов, технологические возможности в скором времени шагнут еще дальше: на рынке появится возможность оценить «здоровье» своего портфеля в приложениях для инвестиций, что позволит добиваться лучших финансовых результатов.

