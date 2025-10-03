



В Государственной думе обратили внимание на слишком дорогие активы дочери криминального авторитета Сергея Цапка после ДТП под Таганрогом, передает Привет-Ростов.

Ранее СМИ сообщали о том, что Mercedes, которым управляла наследница Цапка, проломил стену жилого частного дома. После шумихи в прессе на ситуацию обратил внимание депутат Виталий Милонов.

Парламентарий призвал правоохранительные органы проверить имущество дочери осужденного криминального авторитета на законность его приобретения. Милонов не исключает, что девушка не могла самостоятельно заработать на столь ценные активы, и их происхождение, вероятно, связано с преступной деятельностью семьи.

Депутат Госдумы подчеркнул, что, как правило, не поддерживает идею наказания детей за поступки родителей. Однако ситуация с дочерью Цапка выглядит, по его словам, как «генетический сбой»: молодая особа повторяет действия отца и использует средства, вероятно полученные преступным путем.

Добавим, что, по данным ростовского издания, пожилая пара, проживающая в доме, разрушенном во время ДТП, оказалась в трудной ситуации. Никто из виновников происшествия не предпринимает мер по восстановлению стены дома. Люди остаются в разрушенном жилище без газа, так как при ударе авто была повреждена газовая труба.