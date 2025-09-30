Экономика

Бочаров: объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 16%

Экономика 30.09.2025 12:06
По итогам первого полугодия текущего года индекс объема инвестиций в основной капитал на территории Волгоградской области в сопоставимых ценах по отношению к первым 6 месяцам прошлого года составил 116%. Такие цифры озвучил сегодня, 30 сентября, губернатор Волгоградской области на расширенном совещании по социально-экономическому развитию региона. 

- Агропромышленный комплекс региона достаточно успешно завершает очередной сельскохозяйственный год: индекс производства за 8 месяцев —   122,4%. Положительную динамику, с ростом основных показателей, показывает потребительский сектор и сфера услуг — значительная часть связана с увеличением туристического потока, — заявил глава региона. 

Губернатор подчеркнул, что текущий 2025 год и ближайший трехлетний период – исходя из объема решаемых задач — один из самых экономически сложных периодов как в российской экономике, так и в экономике регионов. 

- Но останавливаться нельзя. И мы не будем останавливаться, - заверил Андрей Бочаров.

Напомним, на сегодняшнем совещании планируется обозначить основные параметры бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. 

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото администрации Волгоградской области

13:03
Под Волгоградом оглашён приговор виновнику жуткой аварии на региональной трассеСмотреть фотографии
12:46
Поволжье приняло 12% от общего числа иностранных туристов страныСмотреть фотографии
12:38
Бочаров охарактеризовал бюджет будущего по пяти пунктамСмотреть фотографии
12:32
Воспитатели в Волгоградской области мечтают получать 40 тысячСмотреть фотографии
12:06
Бочаров: объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 16%Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде экс-начальницу миграционного отдела МВД заподозрили в коррупции и подлогеСмотреть фотографии
11:43
Андрей Бочаров проводит совещание по бюджету 2026-2028 годовСмотреть фотографии
11:31
Мотоциклы «Минск» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
11:23
На Земле разразилась 7-балльная магнитная буря из-за «утечки» на СолнцеСмотреть фотографии
11:20
Очередное заседание по делу водителя BMW Пака стартовало 30 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Пулей на встречку: полиция опубликовала видео ДТП на «Возрождении» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Подросток устроил поджог на ростовской АЗС, его задержал случайный прохожийСмотреть фотографии
10:10
В Дзержинском районе Волгограда испытывают новую тепловую сетьСмотреть фотографии
09:50
ЦБ РФ предложили изъять в бюджет сотни млн рублей умерших россиянСмотреть фотографии
09:39
В Волжском собираются принудительно тормозить СИМСмотреть фотографии
09:06
В волгоградском облизбиркоме заморозили зарплатыСмотреть фотографии
09:00
Доход по вкладам падает: куда инвестировать в 2025 годуСмотреть фотографии
08:50
«Останавливаемся, стрелять буду»: под Волгоградом лихач заставил полицейских открыть огонь по колёсамСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Суд наложил арест на 4 гостиницы в Волгограде по делу экс-главы Совета судей РФСмотреть фотографии
08:23
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом оранжевый уровень опасности из-за ночных морозовСмотреть фотографии
07:42
В Новоаннинском на ремонт закроют мост, соединяющий райцентр с поселениямиСмотреть фотографии
07:14
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбили 7 БПЛАСмотреть фотографии
07:09
Ученые рассказали десять удивительных фактов о работе сердцаСмотреть фотографии
06:52
Под Волгоградом из-за атаки БПЛА без света остались три населённых пунктаСмотреть фотографии
06:37
Волгоградскому Котово выделили 34,6 млн для хранилищ чистой водыСмотреть фотографии
06:05
В Волгограде отменён действующий всю ночь запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:01
В Волгоградской области страховые пенсии вырастут на 7,6%Смотреть фотографии
05:44
В Волгограде из-за атаки БПЛА шесть часов остановлена работа аэропортаСмотреть фотографии
23:26
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:34
«Там железное месиво»: волгоградцы сняли на видео разбитые в хлам машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
 