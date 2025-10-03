В Волгограде депутаты присмотривают новых руководителей в обладмин





3 октября Волгоградская областная дума начала рассмотрение кандидатуры Ирины Кондратенко на должность главы регионального комитета по управлению государственным имуществом. Ранее её кандидатуру на этот пост предложил губернатор Андрей Бочаров.

Члены комитета заксобрания по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям под председательством Станислава Короткова поддержали предложение главы региона.

По информации депутатов, Ирина Кондратенко работает на руководящих должностях более 20 лет и обладает необходимым опытом для того, чтобы возглавить облкомимущества.

Напомним, ранее комитетом руководила Екатерина Кульгускина, несколько дней назад стало известно о её назначении на должность заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области. После этого бывший заместитель главы Волгограда Ирина Кондратенко была назначена в качестве врио руководителя облкомимущества.