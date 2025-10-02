Экономика

Цены на бензин и дизель рванули в Волгоградской области

02.10.2025
В Волгоградской области зафиксировано очередное резкое подорожание автомобильного топлива. Рост цен на прошедшей неделе коснулся всех видов бензина и дизеля. По данным Росстата, АИ-92 подорожал сразу на 40 копеек, достигнув отметки в 59,7 рубля за литр. Стоимость АИ-95 выросла еще больше – на 41 копейку (66,22 рубля).

В очередной раз подорожал АИ-98. Средняя стоимость литра составляет теперь 85,59 рубля, что на 15 копеек больше, чем на предыдущей неделе. Взлетели и цены на дизельное топливо. Литр солярки стоит 69,44 рубля, что на четверть рубля больше, чем неделей ранее.

Напомним, на днях правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина, а также ввело ограничения на вывоз дизеля.

