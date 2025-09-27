Работодатели остались должны волгоградцам 4,7 млн рублей





Долги по зарплате в Волгоградской области составили по итогам августа 4,7 миллиона рублей. За месяц они снизились всего на 0,4%. Такие данные сообщили в Росстате.

По зарплатной задолженности Волгоградская область среди регионов ЮФО оказалась в середняках. Например, в Калмыкии работодатели задолжали сотрудникам тоже 4,7 миллиона рублей, однако за месяц этот показатель вырос в 6,1 раза. Нулевая задолженность зафиксирована только в одном регионе – в республике Адыгея. В Астрахани долги составили 10,6 миллиона рублей.



Однако самая катастрофичная ситуация сложилась в Краснодарском крае, где до последнего времени долгов по зарплате не было. Но уже в июле в этом регионе была зафиксирована задолженность в размере около 5 миллионов рублей. А за месяц долги выросли как снежный ком – в 103 (1) раза, достигнув астрономической суммы в 546 миллионов рублей.



