Военные пенсии и оклады волгоградцев выросли с 1 октября на 7,6%

Экономика 01.10.2025 09:38
В Волгоградской области с 1 октября произошла индексация военных пенсий. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», волгоградцы, уволенные с военной службы, могут рассчитывать на прибавку в размере 7,6%.

Кроме того, с сегодняшнего дня на те же 7,6% проиндексированы зарплаты следующий категорий волгоградцев:

  • военнослужащих (по контракту и призыву), сотрудников МВД, Росгавардии, таможенников, сотрудников федеральной противопожарной службы, ФСИН и других ведомств, имеющих специальные звания или статусы, 
  • работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, гражданского персонала воинских частей и организаций с военной службой, 
  • работников федеральных медицинских, научных, образовательных, культурных и социальных учреждений, а также архивов.
Напомним, что многие волгоградцы в текущем месяце получат пенсии досрочно, так 4 и 5 октября являются выходными днями. 

