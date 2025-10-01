Военные пенсии и оклады волгоградцев выросли с 1 октября на 7,6%





В Волгоградской области с 1 октября произошла индексация военных пенсий. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», волгоградцы, уволенные с военной службы, могут рассчитывать на прибавку в размере 7,6%.

Кроме того, с сегодняшнего дня на те же 7,6% проиндексированы зарплаты следующий категорий волгоградцев:

военнослужащих (по контракту и призыву), сотрудников МВД, Росгавардии, таможенников, сотрудников федеральной противопожарной службы, ФСИН и других ведомств, имеющих специальные звания или статусы,

работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, гражданского персонала воинских частей и организаций с военной службой,

работников федеральных медицинских, научных, образовательных, культурных и социальных учреждений, а также архивов.