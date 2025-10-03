Федеральные новости

Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в Волге

03.10.2025 11:16
03.10.2025 11:16


Министерство сельского хозяйства продлило мораторий на промышленную и любительскую ловлю воблы до конца 2027 года. Соответствующий приказ ведомства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет распространяется на промышленное и любительское рыболовство данного вида рыбы в Каспийском море, на водных объектах в границах Калмыкии, а также в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области.

Вместе с этим, также до конца 2027 года, продлен запрет на вылов плотвы в семи районах Астраханской области, запрещено применение определенных орудий лова. 

Приказ вступит в силу 1 января 2026 года.

Напомним, ранее до 15 февраля 2026 года ведомством также был введен мораторий на вылов щуки на водных объектах в Астраханской области и в реке Волге на территории Республики Калмыкия.   

