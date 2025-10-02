Экономика

«Невероятная наглость»: в Волгограде экологи засняли сброс стройотходов под окнами МКД

02.10.2025 09:24
1 октября в Советском районе Волгограда экоактивисты засняли очередной эпизод безответственного отношения к окружающей среде. По информации неравнодушных горожан, на ул. Электролесовской неизвестные загрузили КАМАЗ землёй, перемешанной со строительными отходами.



Больше всего экологов возмутила дерзость нарушителей. Коммерсанты, ведущие строительные работы, не стали даже пытаться скрыть следы своей деятельности, вывалив грунт и бетонные элементы на прилегающем склоне у многоквартирного дома № 10 на ул. Шауляйской.

- Расстояние между точками — всего около 100 метров. Это демонстрирует невероятную наглость нарушителей, которые даже не пытаются скрыть преступление, - подчеркнули активисты.

Отметим, по данным волгоградцев, полная видеозапись вместе со всеми данными уже переданы в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

Фото и видео: Экология Волгограда / t.me

