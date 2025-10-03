В Волгограде провинившиеся байкеры передумали закрывать мотосезон





В Волгограде мотоклуб «Ночные волки Сталинград» объявил об отмене мероприятия по закрытию мотосезона, которое планировалось на 4 октября. Об этом руководители клуба объявили в социальных сетях.

Напомним, ранее представители байкерского сообщества оказались в центре скандала после того, как перекрыли движение на одной из улиц города для прохождения мотоколонны. Нарушения были допущены на ул. Иркутской в Ворошиловском районе Волгограда, а выявить их полиции удалось во время мониторинга видеозаписей системы «Безопасный регион».

В отношении водителей были составлены административные материалы. А глава одного из мотоклубов получил предостережение от Госавтоинспекции.

Связана ли отмена мероприятия с данным инцидентом, в сообщении мотоклуба «Ночные волки Сталинград» не уточняется.

- Мероприятие «Закрытие мотосезона 2025 г. Ночные Волки Сталинград» отменяется. Приносим свои извинения. Всех Братьев мотоциклистов ждём в Клубном доме НВ Сталинград на братский стол 4 октября, - говорится в сообщении сообщества.

Фото: архив V102.RU