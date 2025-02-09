В Волжском вдребезги разбили авто бизнес класса стоимостью более 3 млн





В городе Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиле KIA RIO и Geely Preface. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону, авария произошла напротив строения №359/1 по проспекту имени Ленина.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадала пассажирка китайского авто. Пассажир автомобиля KIA был осмотрен медиками на месте, от госпитализации отказался.

К слову, внушительно пострадали и обе иномарки. По информации из интернет-источников, стоимость новенького седана Geely Preface в автосалонах начинается от 3 миллионов рублей. Владельцу авто бизнес-класса ремонт точно влетит в копеечку.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области