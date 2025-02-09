Происшествия

В Волжском вдребезги разбили авто бизнес класса стоимостью более 3 млн

Происшествия 09.02.2025 10:21
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09.02.2025 10:21


В городе Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиле KIA RIO и Geely Preface. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону, авария произошла напротив строения №359/1 по проспекту имени Ленина. 

По предварительной информации, в результате столкновения пострадала пассажирка китайского авто. Пассажир автомобиля KIA был осмотрен медиками на месте, от госпитализации отказался. 

К слову, внушительно пострадали и обе иномарки. По информации из интернет-источников, стоимость новенького седана Geely Preface в автосалонах начинается от 3 миллионов рублей. Владельцу авто бизнес-класса ремонт точно влетит в копеечку.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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