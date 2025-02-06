Самый популярный бензин марки АИ-95 в Волгограде подорожал на 1 копейку

Экономика 06.02.2025 06:48
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06.02.2025 06:48
В Волгоградской области сохраняется необычная тенденция в сфере стоимости автомобильного топлива. Как следует из новых данных Росстата, передает ИА «Высота 102», АИ-92 вырос в цене за последнюю неделю всего на 2 копейки – до 56,29 рубля за литр. Самый популярный АИ-95 стал дороже на 1 копейку – 62,54 рубля.А самый экологически чистый АИ-98 стоит столько же, сколько и на прошлой неделе – 82,46 рубля. Не изменилась и средняя цена дизтоплива – 68,07 рубля за литр.
Напомним, две последние недели цены на автомобильное топливо оставались на одном и том же уровне. На третьей неделе статистического наблюдения стоимость бензина изменилась на копейки.
Между тем, ранее волгоградцы поделились фото с АЗС, где цены на автомобильное топливо оказались выше, чем данные Волгоградстата.
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