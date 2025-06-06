Вырвавшая серьги из ушей 78-летней камышанки преступница засветилась на видео





В городе Камышине Волгоградской области неизвестная вырвала из ушей 78-летней женщины золотые серьги и скрылась. В рамках оперативных мероприятий полицейские разыскивают преступницу и просят камышан оказать содействие. 6 июня пресс-служба ГУ МВД России по региону опубликовала видео с предполагаемой злоумышленницей.

Отметим, что следователями МО МВД России «Камышинский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ - «Грабёж». Как уточняют в полиции, преступление было совершено в минувшую среду, 4 июня.

– В этот день около 13:55 у дома по ул. Пролетарской неизвестная девушка, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, сорвала с ушей 78-летней пенсионерки золотые серьги. После совершения преступления злоумышленница скрылась с места происшествия, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Девушке на вид 17–19 лет. Рост 165–170 см, волосы темные ниже плеч.

Была одета: в кофту красного цвета с белыми и чёрными вставками спереди, чёрные лосины, белые носки и чёрные кроссовки.

К камышанам обращаются с просьбой сообщать всю известную информацию о личности подозреваемой в грабеже или ее местонахождении по телефонам полицейских: 8-905-337-00-01 - сотрудник полиции; (84457)-2-09-00, 4-75-25 – дежурная часть МО МВД России «Камышинский».

Анонимность сотрудники МВД гарантируют.