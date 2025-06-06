Волгоградские леса закрыли для прогулок до 26 июня

Доступ в лесные массивы Волгоградской области ограничат с 6 по 26 июня из-за жары. Полный запрет введен на въезд в них транспорта. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в администрации региона.

Напомним, что со 2 июня в Волгоградской области начал действовать особый противопожарный режим. Ограничения посещения лесов вводятся в целях профилактики возгораний в жаркую и ветреную погоду.

Нарушителям грозят штрафы. Для граждан они составят от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Следить за соблюдением действующих в регионе ограничений будут госинспекторы облкомприроды, МЧС, полиция и казаки.