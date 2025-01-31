Происшествия

В Волгограде спасатели эвакуировали упавшего с моста в овраг мужчину

Происшествия 31.01.2025 14:29
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31.01.2025 14:29


В Волгограде муниципальная служба спасения помогла эвакуировать упавшего с моста мужчину. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу города, инцидент произошел вечером 30 января. 



Бригада медиков не смогла добраться до пострадавшего, который лежал в овраге. Прибывшие на место спасатели выяснили, что у мужчины имеются травмы, при которых его перемещение может ухудшить здоровье. Было принято решение до транспортировки наложить шины на руку и ногу. 

Фиксация травмированных конечностей позволила переместить волгоградца на специальный щит для медицинской эвакуации. После мужчина был благополучно госпитализирован в больницу. 

Видео: администрация Волгограда

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