В Волгограде спасатели эвакуировали упавшего с моста в овраг мужчину





В Волгограде муниципальная служба спасения помогла эвакуировать упавшего с моста мужчину. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу города, инцидент произошел вечером 30 января.





Бригада медиков не смогла добраться до пострадавшего, который лежал в овраге. Прибывшие на место спасатели выяснили, что у мужчины имеются травмы, при которых его перемещение может ухудшить здоровье. Было принято решение до транспортировки наложить шины на руку и ногу.

Фиксация травмированных конечностей позволила переместить волгоградца на специальный щит для медицинской эвакуации. После мужчина был благополучно госпитализирован в больницу.

Видео: администрация Волгограда