Волгоградцу грозит срок за незаконную продажу 3 тысяч литров спирта





Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 60-летнего жителя региона, который обвиняется в незаконном обороте алкогольной продукции, передает V102.RU.

Установлено, что с мая по ноябрь 2024 года волгоградец без лицензии закупил, а позже продал более 3 тысяч литров этилового спирта. Мужчина полностью признал вину.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура региона посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Советский районный суд, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: прокуратура Волгоградской области