Расследования

Волгоградцу грозит срок за незаконную продажу 3 тысяч литров спирта

Расследования 30.01.2025 20:50
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30.01.2025 20:50


Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 60-летнего жителя региона, который обвиняется в незаконном обороте алкогольной продукции, передает V102.RU.  

Установлено, что с мая по ноябрь 2024 года волгоградец без лицензии закупил, а позже продал более 3 тысяч литров этилового спирта. Мужчина полностью признал вину. 

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура региона посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Советский районный суд, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Фото: прокуратура Волгоградской области

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