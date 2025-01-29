



Тракторозаводский районный суд Волгограда сегодня, 29 января, избрал меру пресечения местной жительнице, обвиняемой в нападении на своего сожителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, женщина заключена под стражу до 27 марта.





По версии следствия, 27 января этого года между подозреваемой и ее сожителем произошел конфликт на кухне. В порыве гнева роковая блондинка схватила кухонный нож и вонзила его в грудь мужчины. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу и, благодаря медикам, остался жив.

Задержана оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области блондинка была в тот же день. Женщине предъявлено обвинение по ч.2 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области