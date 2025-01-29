Один человек остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП на мосту через Волгу









Врачи на утро 29 января оценивают состояние 21-летнего жителя Волгоградской области, пострадавшего в жестком дорожно-транспортном происшествии на мосту через Волгу, как крайне тяжелое. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облздраве. В больнице Волгограда остаются и другие пострадавшие, находившиеся в салоне «десятки».

Напомним, 28 января отечественная легковушка на скорости врезалась в бетонный отбойник возле поворота на хутор Бобры. Из искореженной машины достали четверых молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет. Самый старший из них находился за рулем, не имея водительских прав.

Согласно обновленным сведениям комитета здравоохранения, все четверо остаются в тяжелом состоянии.

– Двое мужчин в возрасте 20 лет и 22-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести продолжают лечение. 21-летний пострадавший – в крайне тяжелом состоянии в реанимации больницы №25 продолжает лечение, – прокомментировали в облзлраве.

Ранее сообщалось, что ВАЗ, в котором находились молодые люди, не состоит на учете в ГИБДД.