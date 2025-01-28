В Волгограде завершили расследование дела в отношении пяти молодых парней, которые обвиняются в разбое, грабежах и вымогательстве. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, банду из несовершеннолетних парней сколотил их старший товарищ, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Подельники изобрели нехитрый способ отъема денег у любвеобильных волгоградцев.

Для этого они в соцсетях создали фиктивную страницу, где от имени несовершеннолетней знакомились и вели переписку с парнями, после чего назначали им встречи. А потом под угрозой применения насилия грабили клюнувших на удочку мужчин.

Злоумышленники забирали у потерпевших не только наличные, но и заставляли переводить средства с дебетовых и кредитных карт на нужный расчетный счет, либо снимать эти суммы в банкоматах.

При этом они угрожали своим жертвам или привлечением к уголовной ответственности, или демонстрировали оружие.

Группировка действовала на территории Краснооктябрьского района Волгограда в период с января по март 2024 года. За это время общая сумма ущерба, причиненного ими жителям областного центра, составила около 300 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: сгенерировано ИИ