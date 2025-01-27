Расследования

В Волгограде осудили коммерсанта, застрелившего в подъезде бизнес-конкурента

Расследования 27.01.2025 17:41
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27.01.2025 17:41


27 января в Волгограде областной суд огласил приговор фигуранту уголовного дела об убийстве предпринимателя. Как сообщает ИА «Высота 102», бизнесмен вместе с подельниками в 2014 году устроил засаду на конкурента.

- 17 июля 2014 года Петров и Муньяшев совместно с фигурантом уголовного дела пришли к квартире конкурента и начали его дожидаться. После полуночи коммерсант со своей подругой, возвращаясь домой, при выходе из лифта увидели на площадке трех вооруженных людей. Девушка сразу же забежала в лифт и нажала кнопку, впоследствии заблокировав кабину этажом ниже. Между оставшимися на площадке мужчинами произошла перестрелка, в результате которой потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Петров и Меньшов в 2016 году уже были приговорены к 18 и 14,5 годам лишения свободы. Первый будет отбывать наказание в колонии особого, а второй – строго режима.

Правосудие над ещё одним фигурантом растянулось на несколько лет, однако в итоге 34-летний мужчина был признан виновным в убийстве в составе группы лиц, а также в незаконном хранении и перевозки оружия. Приговором областного суда волгоградец был отправлен в колонию строго режима. Здесь ему предстоит провести ближайшие 16 лет.

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