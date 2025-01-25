В России добровольцам упростили выдачу удостоверения ветерана боевых действий





Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому добровольцы смогут получить удостоверения ветерана боевых действий в упрошенном порядке. Как сообщает V102.RU, теперь им не придется подавать заявление.

Постановление действует для граждан, вступивших на военную службу добровольцем. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и прав на льготы.

Теперь воинская часть должна будет направить все необходимые документы в военкоматы региона, где доброволец состоит на воинском учете. Региональные военкоматы обязаны проверить полученные документы на соответствие установленным требованиям в течение 10 дней с момента получения. После проверки комиссии региональных военкоматов примут решение о выдаче удостоверения.

Уже готовое удостоверение выдадут самому добровольцу или его родственникам. Ранее для получения удостоверения добровольцам требовалось подавать заявление.