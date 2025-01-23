Суд отправил в СИЗО водителя-беглеца, задавившего жителя Михайловки





В Михайловке Волгоградской области районный суд заключил под стражу 42-летнего местного жителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда, обвиняемый проведет под стражей до 21 марта.





Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошла вечером 20 января в районе ГСК «Северный» на улице Объездная, 6а. Там было обнаружено тело 47-летнего мужчины,, который скончался в результате наезда.

Скрывшегося с места аварии водителя удалось задержать по горячим следа. В момент задержания мужчина был пьян. Автомобиль «ВАЗ-21099» с характерными следами для ДТП обнаружен на ул. Тишанская.

– В этот же день ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Постановлением районного суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения его под стражу на срок до 21 марта 2025 года, - уточнили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Видео и фото: Михайловский районный суд / t.me