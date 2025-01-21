Расследования 21.01.2025 08:49
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21.01.2025 08:49
В Михайловке сотрудники полиции по горячим следам разыскали водителя, совершившего смертельное ДТП. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне, 20 января. В 22-30 ч. в районе ГСК «Северный» на улице Объездная,6а было обнаружено тело 47-летнего мужчины, который скончался в результате наезда автомобиля.
Водитель с места происшествия скрылся. Однако его личность была установлена. Водителя нашли дома – оказалось, 41-летний мужчина был пьян. Его автомобиль ВАЗ-21099 с характерными следами для ДТП обнаружен на ул. Тишанская.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области
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