Происшествия

Один ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

Происшествия 23.01.2025 14:59
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23.01.2025 14:59


В Октябрьский район Волгоградской области к месту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса  направлены вертолет санавиации и десять карет скорой помощи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, в результате происшествия среди детей есть жертвы. 



По не подтвержденным официально данным, в салоне школьного автобуса находился 21 ребенок в момент аварии. На момент публикации о состоянии детей не сообщалось. Информация запрошена в облздраве. 


Напомним, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около 14.30 на трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск». На 88-м километре столкнулись школьный «ПАЗ» и Hyundai. В результате столкновения автобус с детьми в салоне опрокинулся. 


На месте происшествия работают все оперативные службы и руководство областной Госавтоинспекции. 

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