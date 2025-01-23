

В Октябрьский район Волгоградской области к месту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса направлены вертолет санавиации и десять карет скорой помощи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, в результате происшествия среди детей есть жертвы.





По не подтвержденным официально данным, в салоне школьного автобуса находился 21 ребенок в момент аварии. На момент публикации о состоянии детей не сообщалось. Информация запрошена в облздраве.





Напомним, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около 14.30 на трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск». На 88-м километре столкнулись школьный «ПАЗ» и Hyundai. В результате столкновения автобус с детьми в салоне опрокинулся.





На месте происшествия работают все оперативные службы и руководство областной Госавтоинспекции.