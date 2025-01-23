Россияне выступили за смертную казнь для мошенников





Россияне призывают казнить мошенников без суда и следствия. К такому выводу пришли аналитики Bankiros.ru в результате опроса. Большинство граждан считают, что только такая крайняя мера поможет остановить лавину преступлений, совершаемых в отношении соотечественников.

За смертную казнь, в частности, проголосовало 27% опрошенных респондентов.

Четверть других опрошенных считает, что убытки от мошеннических действий должны возмещать сами банки, не озаботившиеся безопасностью своих клиентов.

17% россиян считают, что значительно снизит преступность сможет образованность и финансовая грамотность населения.

10% опрошенных россиян выступили за усиление защиты банковских карт и операций по ним. И только 7% отчаявшихся граждан думают, что борьба с мошенничеством бесполезна. 1% опрошенных сами готовы постоять за себя в разговоре с злоумышленниками – при разговоре с ними они любят разыгрывать и припугивать звонящих.