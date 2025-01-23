В Волгограде 80-летняя женщина спустила на «бирже» почти 6 миллионов

В Волгограде 80-летняя женщина решила заработать на бирже и лишилась без малого шести миллионов рублей. После ее обращения к полицейским Ворошиловского района возбуждено уголовное дело.

Как пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области, жительница Волгограда задалась целью заработать на разнице курсов валют после звонка неизвестного ей специалиста. Для этого пожилая дама установила на телефон программу, которая на самом деле оказалась приложением, обеспечивающим удаленный доступ в приложение онлайн-банка.

– Аферисты оформили на волгоградку кредит и вместе с личными сбережениями вывели на сторонний счет. Общий ущерб составил 5,7 млн рублей, – уточняют в главке полиции.

Еще одна пенсионерка в возрасте 72 лет обратилась в отдел полиции Дзержинского района. После общения с виртуальными работниками банка она перевела на «безопасный» счет 4,5 млн рублей личных сбережений.

Полицейские в очередной раз призывают жителей Волгоградской области провести беседы с пожилыми родственниками. Не лишним будет повторить пенсионерам о том, что общение с неизвестными по телефону может привести к печальным последствиям.