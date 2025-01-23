Происшествия

В Волгограде 80-летняя женщина спустила на «бирже» почти 6 миллионов

Происшествия 23.01.2025 19:24
0
23.01.2025 19:24


В Волгограде 80-летняя женщина решила заработать на бирже и лишилась без малого шести миллионов рублей. После ее обращения к полицейским Ворошиловского района возбуждено уголовное дело. 

Как пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области, жительница Волгограда задалась целью заработать на разнице курсов валют после звонка неизвестного ей специалиста. Для этого пожилая дама установила на телефон программу, которая на самом деле оказалась приложением, обеспечивающим удаленный доступ в приложение онлайн-банка. 

Аферисты оформили на волгоградку кредит и вместе с личными сбережениями вывели на сторонний счет. Общий ущерб составил 5,7 млн рублей, – уточняют в главке полиции. 

Еще одна пенсионерка в возрасте 72 лет обратилась в отдел полиции Дзержинского района. После общения с виртуальными работниками банка она перевела на «безопасный» счет 4,5 млн рублей личных сбережений.

Полицейские в очередной раз призывают жителей Волгоградской области провести беседы с пожилыми родственниками. Не лишним будет повторить пенсионерам о том, что общение с неизвестными по телефону может привести к печальным последствиям. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.01.2025 20:24
Происшествия 23.01.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2025 17:29
Происшествия 23.01.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2025 16:44
Происшествия 23.01.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2025 16:23
Происшествия 23.01.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2025 15:25
Происшествия 23.01.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2025 15:14
Происшествия 23.01.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2025 14:59
Происшествия 23.01.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2025 14:44
Происшествия 23.01.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2025 10:28
Происшествия 23.01.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2025 09:41
Происшествия 23.01.2025 09:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2025 14:21
Происшествия 22.01.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2025 11:27
Происшествия 22.01.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2025 11:15
Происшествия 22.01.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2025 10:31
Происшествия 22.01.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2025 09:52
Происшествия 22.01.2025 09:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:24
На юге Волгограда обрушилась советская остановка «Школа №115»Смотреть фотографии
20:09
«Работала до последнего»: в Волгограде скончалась директор школы №65 Надежда ШипиловаСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде 80-летняя женщина спустила на «бирже» почти 6 миллионовСмотреть фотографии
19:11
В ФАС нашли сомнительную причину безумного роста цен на картофельСмотреть фотографии
19:06
Благотворители осчастливили семью 4-летнего волгоградца с тяжелой болезньюСмотреть фотографии
18:44
В Урюпинске простятся с погибшим под Курском Антоном СарычевымСмотреть фотографии
17:54
МВД: смертельное ДТП со школьниками спровоцировал водитель ПАЗаСмотреть фотографии
17:35
В СУ СКР возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
17:29
Бочаров: в Волгоград перевезут школьника после ДТП с автобусомСмотреть фотографии
17:21
Россияне выступили за смертную казнь для мошенниковСмотреть фотографии
16:57
Волгоградский племзавод выделил из говядины свиные субпродуктыСмотреть фотографии
16:51
Следком даст оценку качеству перевозки детей после ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
16:44
Суд отправил в СИЗО водителя-беглеца, задавившего жителя МихайловкиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Врио главы Михайловки назначили Ольгу ДьяковуСмотреть фотографии
16:23
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
15:25
10-летний мальчик погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
Александр Мисан возглавил МБУ «Волгоградзеленхоз»Смотреть фотографии
15:14
Губернатор Бочаров создал рабочую группу по ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
14:59
Один ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Школьный автобус с детьми перевернулся в Волгоградской области: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
14:26
Александр Тюрин досрочно покинул пост главы МихайловкиСмотреть фотографии
14:09
У 60 тысяч жителей Волгоградской области диагностировали ранний ракСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом дачника заставили снести беседку и септик на берегу заливаСмотреть фотографии
14:00
Волгоградцу, избившему в My Gym атлета грифами по голове, грозит 2 года колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В Волжском дефицит бюджета покроют коммерческим займом в 400 млн рублейСмотреть фотографии
13:35
Чиновника облкомприроды заподозрили в незаконной вырубке сосняка на угодьях супругиСмотреть фотографии
12:51
Городу коммунальных катастроф Котово выделят 440 млн на изношенный водоводСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде на пр. Героев Сталинграда найдена мумия 50-летней женщиныСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде ради забега перекроют Нулевую продольную магистральСмотреть фотографии
11:57
В Городище суд увеличил срок в СИЗО похитителям раненого участника СВОСмотреть фотографии
 