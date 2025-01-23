В Волгограде ради забега перекроют Нулевую продольную магистраль





В Центральном районе Волгограда 2 февраля пройдет целая серия забегов в честь 82-й годовщины победы в Сталинградской битве. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, спортивные соревнования пройдут на участке Нулевой продольной от мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» до стадиона «Волгоград Арена». В этот день проезжая часть будет недоступна для автомобилистов.

Ежегодный легкоатлетический забег, который в этом году станет 78-м по счету, пройдет в нескольких дистанциях – 1, 5, и 10 км. Событие соберет школьников, студентов вузов и ссузов и других любителей бега. Участие в забеге будет бесплатным.

Для легкоатлетов будет необходимо обязательно предоставить медицинский допуск. Прием заявок запланирован на 29 и 30 января с 14:00 до 17:00 в МБУ ДО СШ №5 по улице Канунникова, 1. Иногородние участники смогут подать заявки и предоставить справки до 29 января включительно по электронной почте: sp10vlg@list.ru.