Общество

Волгоградский племзавод выделил из говядины свиные субпродукты

Общество 23.01.2025 16:57
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23.01.2025 16:57


Племзавод-колхоз им. Ленина, осуществляющий деятельность в Волгоградской области, умудрился из 127,6 кг охлажденной говядины произвести 65 кг бескостной говядины и 60,5 кг свиных субпродуктов. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, такие данные предприятие указало в при оформлении электронного ветеринарного сопроводительного документа.

Установлено, что документ на площадке предприятия оформлял ветеринарный врач ГБУ ВО «Суровикинская райСББЖ», который внес недостоверные сведения о произведенной продукции. 

- По данному факту нарушения Управлением Россельхознадзора ветеринарному врачу, оформившему указанный эВСД, выдано предупреждение. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательных требований в области ветеринарии, - сообщили в управлении.

Недостоверный ветеринарный сертификат аннулирован. Информация о нарушении направлена в областной комитет ветеринарии и  природоохранную прокуратуру для принятия соответствующих мер реагирования.

Фото из архива V102.RU

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