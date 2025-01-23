Бочаров: в Волгоград перевезут школьника после ДТП с автобусом





Из Октябрьской ЦРБ в Волгоград перевезут 10-летнего ученика, находящегося в тяжёлом состоянии после столкновения школьного автобуса с иномаркой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на губернатора Волгоградской области, ребёнок будет доставлен в больницу №7.

– В условиях Октябрьской ЦРБ на текущий момент помощь продолжают получать семь человек. Среди них — шестеро детей и один взрослый. Еще одного пациента — 10-летнего мальчика – переводят из реанимации Октябрьской ЦРБ в больницу № 7 Волгограда. Медики продолжают наблюдение за состоянием всех остальных детей, — прокомментировал ситуацию Андрей Бочаров.

Отметим, 23 января на трассе 18К-1 «Волгоград-Сальск» школьный автобус столкнулся с автомобилем Hyundai ix35. В результате ДТП автобус опрокинулся. Находящиеся в салоне 19 школьников, а также сопровождающий педагог и водитель получили травмы разной степени тяжести. Один из учеников в результате скончался.

СУ СК России по Волгоградской области организована проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.