Здравоохранение

Волгоградский РПН заметил рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Здравоохранение 11.12.2024 08:26
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11.12.2024 08:26


В Волгоградской области зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и COVID-19. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. 
Так, на 49 календарной неделе 2024 количество заболевших ОРВИ выросло на 5,6% по сравнению с прошлой неделей. Умеренный рост отмечается в возрастных группах детей дошкольного возраста 3-6 лет – на 4%, от 7 до 14 лет - на 6%.
Количество случаев COVID-19, который протекает с подобными с ОРВИ симптомами, увеличилось  на 33%. При этом грипп пока обходит Волгоградскую область.

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