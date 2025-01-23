Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом





В Волгоградской области региональный комитет здравоохранения рассказал подробности о медицинской помощи, оказываемой пострадавшим в ДТП со школьным автобусом на трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск». Как сообщает ИА «Высота 102», в Октябрьскую ЦРБ доставлены сразу семь человек.

- В отделение реанимации в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения. Трое детей проходят лечение в хирургическом отделении. Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля. Помимо этого, дополнительное обследование проходят двое детей, у которых также выявлены травмы, - отметили в пресс-службе облкомздрава.

Как ранее уже сообщала редакция, на помощь местным врачам из региональной столицы уже направлены специалисты ГУЗ «ГКБСМП № 25», а также 10 карет скорой помощи и два вертолёта.

Напомним, 23 января около 14:00 на 88-м километре трассы «Волгоград-Котельниково-Сальск» автобус «ПАЗ» столкнулся с иномаркой. Внутри автобуса находились 21 школьник. В результате аварии один из учеников погиб. По поручению губернатора создана рабочая группа по ликвидации последствий аварии. На место направлена заместитель главы региона Лариса Савина.