Губернатор Бочаров создал рабочую группу по ДТП со школьным автобусом





23 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл экстренное совещание, посвящённое ДТП со школьным автобусом в Октябрьском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона распорядился создать рабочую группу и направил на место аварии своего заместителя Ларису Савину.

- Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, принять все меры для установления обстоятельств случившегося, провести ведомственную проверку, - сообщили в пресс-службе руководителя.

Напомним, как ранее сообщала редакция, школьный автобус «ПАЗ» на 88 км автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск» столкнулся с Hyundai ix35. В результате аварии автобус опрокинулся. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, один ребёнок погиб. На место направлены 10 карет скорой помощи и два санитарных вертолёта.

Фото из архива пресс-службы администрации Волгоградской области