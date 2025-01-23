Погоню за 14-летним угонщиком под Волгоградом сняли на видео

Расследования 23.01.2025 11:53
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23.01.2025 11:53
Сотрудники Госавтоинспекции задержали угонщика автомобиля, которым оказался 14-летний подросток. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в Старополтавском районе. В полицию с заявлением об угоне машины обратился 60-летний житель села Гмелинка, у которого из его гаража исчез автомобиль ВАЗ-2112.
Информация была передана экипажу ДПС и вскоре полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль. Однако угонщик проигнорировал требования инспекторов остановиться и попытался скрыться, но это ему не удалось – машина налетела на препятствие ,и угонщику, который явно не выглядел на свой нежный возраст, не оставалось ничего другого, как сдаться.
Выяснилось, что вечером юноша решил покататься на машине односельчанина. Он проник в чужой гараж, где штатными ключами завел «двенашку», выгнал ее со двора и направился в турне по селу.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в главке.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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