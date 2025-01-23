Благотворители осчастливили семью 4-летнего волгоградца с тяжелой болезнью

В Волгограде на средства одного из предприятий региона отделение Детского фонда сделало большой подарок семье 4-летнего Ромы Деева – необходимый для ребенка с ДЦП аппарат «Экзобот». Как рассказали ИА «Высота 102» в фонде, средство реабилитации изготовлено по индивидуальному заказу с учетом рекомендаций специалистов. Также маленькому Роме передали вертикализатор и стул с санитарным оснащением.

– «Экзобот» поможет удерживать тело ребенка в вертикальном положении и тренировать самостоятельную ходьбу. Все родные мальчика верят – современная техническая разработка приблизит день и час, когда Рома сделает первый шаг, – рассказали в волгоградском областном отделении РДФ.

Необходимую в быту кресло-коляску с помощью благотворителей приобрели и для 15-летнего Димы Староверкина. С помощью этого средства передвижения подросток и его мама наконец ближайшей весной станут чаще выбираться на улицу.

Напомним, что «Помощь детям-инвалидам» – одна из 16 программ, по которым работает Волгоградское отделение Детского фонда. Как отметила председатель правления реготделения Детфонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева, адресная поддержка таких семей в самых разных ситуациях – приоритетное направление работы благотворительной организации. Помимо закупки оборудования, фонд оплачивает для детей-инвалидов операции и курсы реабилитации.

По другой программе – «Мили доброты» - погашается стоимость проезда семей до места лечения детей.

Фото предоставлено семьей Романа Деева