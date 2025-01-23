Общество 23.01.2025 12:51
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23.01.2025 12:51
Город Котово Волгоградской области получит новый бюджетный транш на продолжение ремонта проблемного водопровода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Маяк», об этом было заявлено на внеочередном заседании районной думы, которое состоялось сегодня, 23 января, и где обсуждалась ситуация, связанная с необходимостью продолжения реконструкции водовода.
Депутаты определили самый сложный участок водовода, который более всего нуждается в ремонте, – от станции водоподготовки хутора Филино до существующей врезной камеры №17.
За последний год на этом участке было зафиксировано шесть аварий, две из которых произошли в новогодние праздники, когда город фактически на целую неделю остался без воды.
Тогда к устранению аварии подключилась администрация Волгоградской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Губернатор Андрей Бочаров заявил о решении областных властей выделить средства на подготовку проекта ремонта нового участка. В 2025 году на эти цели Котовский район получит 440 миллионов рублей.
Напомним, в прошлом году из бюджета области на ремонт 11-километрового участка водовода Филино-Котово городу коммунальных катастроф было выделено почти 632 миллиона рублей. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 37 километров.
Фото Общественный контроль города Котово t.me (архив)
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