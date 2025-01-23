Общество

В ФАС нашли сомнительную причину безумного роста цен на картофель

Общество 23.01.2025 19:11
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23.01.2025 19:11


Рост стоимости картофеля в России связан с державшейся в прошлом году низкой ценой, которая в последнее время была скорректирована. Об этом заявил 23 января руководитель ФАС Максим Шаскольский в эфире телеканала «Россия 24».

– В прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена, а сейчас цена скорректировалась. Это из-за низкой базы в прошлом году, – высказал свое видение ситуации Шаскольский.

По словам руководителя антимонопольного органа, рынки сельскохозяйственной продукции высококонкурентны благодаря большому количеству участников, поэтому меры антимонопольного конкурирования там обычно не применяют.


Напомним, в Волгоградской области в одной из торговых сетей был обнаружен картофель по 119 рублей за один килограмм. По данным же Волгоградстата, средняя стоимость картофеля в регионе в начале 2025 года составила 60 рублей. Он вырос в цене с конца декабря прошлого года всего на 0,01%, утверждали статистики.

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